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Недвижимость

Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза

09.07.2024 07:40|ПсковКомментариев: 0

Спрос на льготную ипотеку в июне резко вырос — по итогам месяца банки выдали в полтора раза больше таких займов, чем в мае, следует из данных Дом.рф. Объем оформленных кредитов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала года и превысил отметку в 600 млрд рублей — это почти треть от выдач за всё первое полугодие 2024-го.

При этом выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей, следует из данных Дом.рф. Спрос на семейную ипотеку, действие которой президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2030 года, тоже значительно вырос. В июне в рамках этой программы банки выдали кредитов на 322,5 млрд рублей, что превышает показатель мая в полтора раза. Новые условия по ней в правительстве должны согласовать в ближайшие дни.

В первый летний месяц ВТБ столкнулся с максимальным с начала года спросом клиентов на льготную ипотеку — он вырос почти на 45% к маю, заявили в пресс-службе банка. Основной спрос пришелся на семейную программу — многие клиенты ожидали изменения параметров после 1 июля, поэтому решили взять кредит до этого момента.

В Совкомбанке по программе на новостройки под 8% россияне оформили более чем в пять раз больше ссуд, чем в мае, а по семейной — почти втрое, уточнил представитель организации.

Россияне старались успеть взять ипотеку под 8% с господдержкой до завершении программы, согласилась экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения о том, что ставки по рыночным программам могут вырасти вслед за возможным повышением ключевой на заседании Центробанка 26 июля. Сейчас она уже составляет 16%.

В этих условиях сформировался ажиотажный спрос на госпрограммы — люди пытались успеть «запрыгнуть в последний вагон», добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Без массовой безадресной льготной ипотеки стоимость квадратного метра, скорее всего, начнет стагнировать, полагает глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Irn.ru Олег Репченко. Однако серьезного пересмотра цен не будет — застройщики существенно нарастили продажи и какое-то время смогут существовать даже на фоне снижения спроса, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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