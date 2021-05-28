Экономика

Правительство поручило изучить причины снижения численности занятого населения в Псковской области

Правительство поручило руководству Псковской и Кировской областей провести дополнительный анализ причин снижения численности занятого населения. Соответствующее поручение дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое в формате видеоконференции провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, сообщается на сайте кабмина.

«Руководству Кировской и Псковской областей дополнительно провести анализ причин снижения численности занятого населения, включая анализ влияния сезонного фактора в отдельных видах экономической деятельности (сельское и лесное хозяйство, строительство), введения в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением COVID-19, миграционного оттока населения на сокращение уровня занятого населения», - говорится в поручении.

Отмечается, что Минтруд представил анализ причин снижения численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области. «Среди причин такого снижения – ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения. Например, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%. В 2020 году произошло проседание отдельных секторов экономики. Так, в Псковской области численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в гостиницах и общепите – на 18,3%, в торговых центрах – на 17,9%, в торговле – на 11,9%», - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в указанных регионах ежегодно сохраняется устойчивая тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталом предыдущего года. «В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения. Например, в Кировской области в I квартале 2019 года численность занятых снизилась на 6,6%, в I квартале 2020 и 2021 годов снижение зафиксировано на 4,7% и 7,8% соответственно. Такое проявление сезонности связано с существенной долей в структуре экономики всех четырех регионов сельского и лесного хозяйства», - отметили в кабмине.

По итогам рассмотрения данного вопроса Росстату совместно с Минтрудом и Минфином поручили проработать предложения по изменению методики проведения выборочных обследований численности занятого населения, в том числе в части учета городского населения, проживающего во вновь застроенных районах и не учтенного в переписи населения 2010 года, а также в части ежемесячного сбора и публикации указанных данных;

Минэкономразвития совместно с руководством Республики Дагестан, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области поручили проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства граждан в рамках реализуемых и планируемых к реализации проектов развития соответствующих территорий

Кроме того, Минтруду на основании информации, полученной от регионов, поручили представить предложения о корректировке региональных программ Республики Дагестан, Псковской, Кировской областей и Еврейской автономной области, предусматривающих комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений.

Также в ходе заседания рассмотрели вопрос о ситуации на региональных рынках труда и принимаемых мерах по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до допандемических значений. В настоящее время в соответствии с поручением президента России во всех субъектах идет реализация мероприятий региональных программ, направленных на восстановление численности занятого населения.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, представители Минтруда, Минпросвещения, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфина, Роструда, а также Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Москвы, Владимирской, Мурманской, Псковской, Кировской, Челябинской, Новгородской, Калининградской областей, Еврейской автономной области.