Политика

Олег Брячак объяснил, почему справедливый базовый доход - хорошая идея

Почему справедливый базовый доход, который предлагает ввести партия «Справедливая Россия – За Правду», — это хорошая идея, рассказал на пресс-конференции 25 мая председатель регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Справедливый базовый доход, по его словам, стоит воспринимать как новую форму общественного договора между властью и обществом, форму нового социального консенсуса. «Это деньги, которые моментально вернутся обратно в экономику, это поддержка покупательского спроса. Это деньги, которые в большинстве случаев будут очевидно потрачены на товары отечественных производителей», - добавил Олег Брячак.

Также справедливый базовый доход, по его словам, делает привлекательным российское гражданство, так как выплачивается по праву рождения, исключает «даже потенциальные сепаратистские настроения в частях страны» - никто не захочет терять связь с государством, которое обеспечивает его базовые потребности.

Также СБД повышает самоуважение гражданина и его уважение к государству, снижает социальное беспокойство в обществе. Люди могут позволить себе долгосрочное и среднесрочное планирование, они могут перестать беспокоиться о базовых потребностях и нуждах – эту заботу берет на себя государство.

«Справедливый базовый доход объединит людей: в частности, люди будут понимать, что, чем больше Россия зарабатывает как единое целое, тем больше может быть справедливый базовый доход. Ведь эта сумма может увеличиваться. СБД – это способ наведения в обществе социальной справедливости и более равномерного распределения общественного продукта, это строительство по-настоящему солидарного, социального общества без конфискаций, гражданских конфликтов и потрясений. Это социальные гарантии, которые выплачиваются в финансовом виде каждому гражданину», - перечислил Олег Брячак.

Также он выразил уверенность, что введение справедливого базового дохода сможет снизить преступность, так как часть преступлений совершается из-за особой нужды или по причине безвыходной ситуации. Кроме того, это способ дисциплинировать общество, поскольку совершивший особо тяжкие преступления (убийство, изнасилование, измена Родине – перечень необходимо обсудить) теряет право на получение базового дохода, добавил Олег Брячак.

Он также считает, что введение справедливого базового дохода будет актуальным для более чем 18 млн граждан РФ, находящихся за чертой бедности.