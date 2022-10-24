Общество

Псковские курсанты и студенты собрались на межвузовский круглый стол

В преддверии юбилея вуза преподаватели кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России организовали и провели научное мероприятие, посвящённое роли цивилистических наук в образовании учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В работе круглого стола приняли участие студенты института права, экономики и управления Псковского государственного университета, которые наряду с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России выступили с докладами на различные темы гражданской отрасли права, подняв актуальные вопросы, направленные на развитие и совершенствование гражданского законодательства.

Кроме того, в ходе работы круглого стола представители научных кружков вспомнили о деятельности ученых-цивилистов, внесших значимый вклад в становление гражданского права в России.