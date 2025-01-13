Общество

Новый магазин «Деревня Соловьи» откроется в Острове

Новый фирменный магазин «Деревня Соловьи» откроется в Острове 29 января по адресу: улица 25 Октября, дом 19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Изображение: ООО «ПсковАгроИнвест»

Открытие нового магазина назначено на 9:00.

«Приходите! Будет много интересного и вкусного!» - сообщили в компании.

Напомним, ООО «ПсковАгроИнвест» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Псковской области. Мясная и молочная продукция выпускается под торговой маркой «Деревня Соловьи».

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