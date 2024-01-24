Общество

В вузах РФ число иностранных студентов за пять лет выросло более чем на 20%

Более 355 тыс. иностранных студентов обучаются в российских вузах в настоящее время, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«355 765 иностранных студентов сейчас учатся в российских вузах», - говорится в сообщении. Осенью 2018 года ведомство насчитывало 290 тыс. таких студентов, таким образом, за пять лет их число выросло на 23%.

Чаще всего в отечественные вузы поступают абитуриенты из Китая, Вьетнама, а также стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Многие вузы отмечают рост числа абитуриентов из Латинской Америки и Африки, пишет ТАСС.