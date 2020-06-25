Псковская «десятка»

Почти год прошел с того знаменательного момента, когда 10 псковских памятников архитектуры были торжественно включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Едва ли не сразу в области заговорили о том, что это событие - не только большая честь, но и большая ответственность. Памятники надо холить, лелеять, содержать в состоянии, которого они заслуживают, а еще – популяризировать и пиарить. Приедет к нам турист, допустим, из Китая или Турции - а мы его, миленького, сразу на объекты ЮНЕСКО, мол, у нас есть не хуже вашей Великой стены и Трои. И о красотах псковской школы архитектуры расскажем, и интерактивом займем, и буклет вручим. А, может, еще и чайку нальем с борканником (это такой ржаной пирог, начиненный морковью с крутыми яйцами).
Как скоро мы начнем принимать гостей, интересующихся ЮНЕСКО, с таким размахом, о чем мечтают псковские экскурсоводы и где уже сейчас можно скачать тематический буклет о псковских памятниках из Списка Всемирного наследия, читайте в нашей публикации.
Лето для буклета
Храм Георгия со Взвоза. Фото: Вадим Боченков
По данным официального реестра Федерального агентства по туризму, в настоящее время в Псковской области работает 21 туроператор. Именно они занимаются в регионе разработкой технологических карт и текстов экскурсий, исходя из своей целевой аудитории и потребностей групп.
Как сообщили в комитете по туризму Псковской области, у всех туроператоров представлены как классические, так и авторские экскурсии. Еще до включения объектов в список ЮНЕСКО, они были достаточно востребованными, популярными и были включены в экскурсионные программы. После включения объектов в перечень ЮНЕСКО на них делается особый акцент, информация представляется в более расширенном формате.
«Все туроператоры из единого федерального реестра давно зарекомендовали себя как специалисты высокого класса на рынке туризма, - рассказывают в комитете. - У всех есть экскурсоводы с многолетним стажем и квалификацией. Когда в 2018 году к нам приезжал Комитет по импортозамещению Минкульта, эксперты отметили, что в Псковской области одни из лучших экскурсоводов нашей страны. Поэтому комитет по туризму уверен в высоком качестве предоставляемых туристских услуг в Псковской области».
К слову, пока сайт, посвященный псковским храмам в ЮНЕСКО, находится в стадии разработки, буклет для туристов по этой тематике уже вышел в свет. Над буклетом работали сотрудники комитета, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. Текст был согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия и специалистами. Дизайн разрабатывали в ПсковГУ.
Буклет доступен для скачивания на турпортале региона (заметим, что на момент написания статьи ссылка почему-то неактивна и выдает ERROR). Будем ждать окончания карантина, ведь тогда буклет можно будет получить абсолютно бесплатно в туристском информационном центре.
«Покажи мне твою архитектуру, и я буду знать тебе цену»
(Виолле-ле Дюк, знаменитый французский искусствовед)
А еще снятие ограничительных мер наконец-то позволит псковским экскурсоводам выйти из тени и приступить к активной разработке и проведению экскурсий, в том числе по храмам ЮНЕСКО. Впрочем, наши гиды и не тратили время зря, сидя на карантине: многие уже с головой окунулись в проблематику и столкнулись с определенными сложностями.
Например, Анна Богданова, экскурсовод и переводчик, участник работы по продвижению псковских памятников в список ЮНЕСКО.
«Наконец то псковские храмы получили заслуженное мировое признание и встали в один ряд с Нотр-Дам-де-Пари и Сикстинской капеллой, - говорит Анна. - Это был долгий и сложный путь, затрачены огромные усилия большого числа специалистов. Давайте активнее работать с этой темой. Присутствие псковских памятников в списке ЮНЕСКО повышает привлекательность города как центра туризма, который для нас в нынешних сложных условиях - один из главных способов выживания. Нужно грамотно и всеми возможными способами «пиарить» наши памятники. Но для того, чтобы суметь объяснить, в чем уникальность и всемирное значение псковских храмов, нужно очень хорошо знать эту тему».
Анна Богданова. Фото: pskov.ru
Знать тему - значит не только разбираться в специальной терминологии, во всех этих апсидах, лопатках, пряслах, повышенных, пониженных подпружных арках, палатках, щелыгах и т.п. Здесь требуются системные знания об архитектуре, монументальной живописи, иконописи, эволюции псковской школы, взаимодействии ее с другими школами, необходимо сравнение псковской архитектуры с архитектурой Византии, Киева, Великого Новгорода, Ростова Великого, Москвы, Ярославля, Костромы, Архангельска. Кроме того, по словам Анна, нужно знать хорошо и каждый отдельный псковский шедевр, понимать, какой псковский храм отсылает нас к византийским, а какой - к новгородским прототипам. Надо понимать, какие храмы являют собой становление псковской самобытной традиции, а какие – являются примерами ее расцвета, что можно считать элементами западноевропейского влияния. «И тогда получится объяснить, почему и сам древний Псков и каждый храм в нем – настоящие шедевры градостроения и архитектуры мирового значения. В общем, чем дальше в лес искусствоведения, философии, культурологии, истории - тем больше новых находок», - объясняет Анна.
Анна вспомним еще и такой факт: когда в 1474 рухнул только что отстроенный Успенский собор в Московском кремле, для выяснения причин обрушения Великий Князь Иван III позвал именно псковских «каменосечной хитрости» мастеров. И недаром - они были лучшими. Об этом задумываешься, и вспоминая о работе псковских зодчих в XV и XVI вв. в Москве, Казани, Свияжске, о росписях, созданных псковскими художниками-фрескистами в капелле Святого Креста в Кракове в 15 веке…
«Памятники у нас высочайшего уровня, нам осталось самим до них дорасти и всему миру рассказать», - уверена Анна Богданова.
Учение - свет
Храм Николы со Усохи, фото: Вадим Боченков
В Пскове не так много специалистов, которые всю жизнь посвятили изучению темы псковской церковной архитектуры и могут поделиться своими уникальными знаниями: Ирина Борисовна Голубева, Тамара Васильевна Шулакова, Таисия Викторовна Круглова.
«Понимая необходимость учиться, мы с коллегами и интересующимися этой темой самоорганизовались и попросили псковского искусствоведа Тамару Васильевну Шулакову заняться нашим образованием, – рассказывает Анна. - Она провела для нас уже 40 вебинаров «Шедевры Древнего Пскова». Причем, дошли мы пока только до разбора третьего из десяти псковских храмов из списка ЮНЕСКО, рассматривая их в хронологическом порядке: начали со Спасо-Преображенского собора и собора Рождества Иоанна Предтечи, успев перейти к рассмотрению собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря».
Вебинары увлекательные, бесплатные, находятся в открытом доступе на YouTube. Все желающие – присоединяйтесь.
«Я бы послушала лекции и других крупных специалистов. И чтобы это было не несколько занятий, а полноценный курс. Тема непростая, - говорит Анна. - Конечно, когда погружаешься в материал, понимаешь, как много тебе еще нужно изучить. Но я, тем не менее, активно работаю над созданием авторской экскурсии о псковских храмах из списка ЮНЕСКО и уже анонсировала ее на одном из сайтов-турагрегаторов. Уверена, интерес со стороны экскурсантов, как русских, так и иностранных, к этой теме будет только расти. Запрос на такую информацию есть уже давно».
Проблема повышения квалификации псковских экскурсоводов и их переаттестации не нова, а нынче, в контексте ЮНЕСКО-ликбеза – еще более актуальна. Ведь экскурсоводы работают на переднем крае. Именно их глазами видят город туристы, и именно от них в большой степени зависит успех тура.
Кто возьмет на себя эту образовательную миссию, пока не совсем ясно. К слову, до введения карантина комитет по туризму совместно с ПсковГУ прорабатывал вопрос проведения курсов для экскурсоводов Псковской области по объектам ЮНЕСКО с привлечением специалистов. По окончании карантина комитет обещает вернуться к этому вопросу.
Дорога к храму
Собор Рождества Иоанна Предтечи, фото: Вадим Боченков
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться псковским экскурсоводам, - инфраструктурные недостатки и недоработки.
В Комитете по туризму отмечают, что объекты ЮНЕСКО удобно расположены, доступны для показа. Никаких препятствий для проведения экскурсий не выявлено.
Действительно, храмам ЮНЕСКО «повезло»: в большинстве своем они расположены в центре города, более-менее благоустроенном. Однако попробуем посмотреть на любой из псковских храмов из списка Всемирного наследия глазами туриста.
Удобные автостоянки, доступный общепит поблизости, скамеечки, псковские сувениры - где все это, допустим, рядом с храмом Николы со Усохи? Или, например, попробуйте добраться по разбитой дороге до собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря... А уж если турист возжелает попасть внутрь некоторых объектов - без проблем не обойдется: каждый храм работает в разное время. Эту проблему помог бы решить как раз обобщенный тематический сайт, где были бы выложены в числе прочего расписания работы храмов.
Действительно, экскурсии зачастую начинаются не от объектов ЮНЕСКО: к ним сначала надо подойти. Вот когда туристам приходится созерцать то, что не хотелось бы им показывать. Стоит подумать не только об элементарном благоустройстве пространств вокруг псковских храмов, но и об инфраструктуре маршрутов.
Год назад псковские архитектурные шедевры получили мировое признание. Они - наш мощный стратегический ресурс. Присутствие псковских храмов в списке ЮНЕСКО – это возможности усиления имиджевой составляющей региона и его позиций в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Это – карт-бланш для активной пропаганды нашего наследия, наших культурных ценностей всему миру и увеличения турпотока в разы. Только работать нужно системно, вовлекая все заинтересованные стороны.
Ситуация с короновирусом поставила всех на паузу. Может быть, для осмысления приоритетов и выработки новых стратегий?
Елена Никитина