Туризм

Псковская «десятка»

Почти год прошел с того знаменательного момента, когда 10 псковских памятников архитектуры были торжественно включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Едва ли не сразу в области заговорили о том, что это событие - не только большая честь, но и большая ответственность. Памятники надо холить, лелеять, содержать в состоянии, которого они заслуживают, а еще – популяризировать и пиарить. Приедет к нам турист, допустим, из Китая или Турции - а мы его, миленького, сразу на объекты ЮНЕСКО, мол, у нас есть не хуже вашей Великой стены и Трои. И о красотах псковской школы архитектуры расскажем, и интерактивом займем, и буклет вручим. А, может, еще и чайку нальем с борканником (это такой ржаной пирог, начиненный морковью с крутыми яйцами).

Как скоро мы начнем принимать гостей, интересующихся ЮНЕСКО, с таким размахом, о чем мечтают псковские экскурсоводы и где уже сейчас можно скачать тематический буклет о псковских памятниках из Списка Всемирного наследия, читайте в нашей публикации.

Лето для буклета

Храм Георгия со Взвоза. Фото: Вадим Боченков

По данным официального реестра Федерального агентства по туризму, в настоящее время в Псковской области работает 21 туроператор. Именно они занимаются в регионе разработкой технологических карт и текстов экскурсий, исходя из своей целевой аудитории и потребностей групп.

Как сообщили в комитете по туризму Псковской области, у всех туроператоров представлены как классические, так и авторские экскурсии. Еще до включения объектов в список ЮНЕСКО, они были достаточно востребованными, популярными и были включены в экскурсионные программы. После включения объектов в перечень ЮНЕСКО на них делается особый акцент, информация представляется в более расширенном формате.

«Все туроператоры из единого федерального реестра давно зарекомендовали себя как специалисты высокого класса на рынке туризма, - рассказывают в комитете. - У всех есть экскурсоводы с многолетним стажем и квалификацией. Когда в 2018 году к нам приезжал Комитет по импортозамещению Минкульта, эксперты отметили, что в Псковской области одни из лучших экскурсоводов нашей страны. Поэтому комитет по туризму уверен в высоком качестве предоставляемых туристских услуг в Псковской области».

К слову, пока сайт, посвященный псковским храмам в ЮНЕСКО, находится в стадии разработки, буклет для туристов по этой тематике уже вышел в свет. Над буклетом работали сотрудники комитета, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. Текст был согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия и специалистами. Дизайн разрабатывали в ПсковГУ.

Буклет доступен для скачивания на турпортале региона (заметим, что на момент написания статьи ссылка почему-то неактивна и выдает ERROR). Будем ждать окончания карантина, ведь тогда буклет можно будет получить абсолютно бесплатно в туристском информационном центре.

«Покажи мне твою архитектуру, и я буду знать тебе цену»

(Виолле-ле Дюк, знаменитый французский искусствовед)

А еще снятие ограничительных мер наконец-то позволит псковским экскурсоводам выйти из тени и приступить к активной разработке и проведению экскурсий, в том числе по храмам ЮНЕСКО. Впрочем, наши гиды и не тратили время зря, сидя на карантине: многие уже с головой окунулись в проблематику и столкнулись с определенными сложностями.

Например, Анна Богданова, экскурсовод и переводчик, участник работы по продвижению псковских памятников в список ЮНЕСКО.

Анна вместе с коллегами, псковскими переводчиками переводила на английский язык текст номинационного досье о псковских храмах (6 томов), а также другие аналитические документы, помогала готовить визит эксперта ИКОМОС д-ра Тамаша Фейердьи в Псков и осуществляла устный перевод в ходе его визита с миссией технической оценки памятников в сентябре 2018 года, принимала участие в составе псковской делегации в качестве переводчика в ходе заседания группы экспертов по Всемирному Наследию ИКОМОС в ноябре 2018 г. в Париже, в июле 2019 года принимала участие в составе псковской делегации в качестве наблюдателей в 43 Сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в ходе которой 10 памятников псковской архитектуры были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО).

«Наконец то псковские храмы получили заслуженное мировое признание и встали в один ряд с Нотр-Дам-де-Пари и Сикстинской капеллой, - говорит Анна. - Это был долгий и сложный путь, затрачены огромные усилия большого числа специалистов. Давайте активнее работать с этой темой. Присутствие псковских памятников в списке ЮНЕСКО повышает привлекательность города как центра туризма, который для нас в нынешних сложных условиях - один из главных способов выживания. Нужно грамотно и всеми возможными способами «пиарить» наши памятники. Но для того, чтобы суметь объяснить, в чем уникальность и всемирное значение псковских храмов, нужно очень хорошо знать эту тему».

Анна Богданова. Фото: pskov.ru

Знать тему - значит не только разбираться в специальной терминологии, во всех этих апсидах, лопатках, пряслах, повышенных, пониженных подпружных арках, палатках, щелыгах и т.п. Здесь требуются системные знания об архитектуре, монументальной живописи, иконописи, эволюции псковской школы, взаимодействии ее с другими школами, необходимо сравнение псковской архитектуры с архитектурой Византии, Киева, Великого Новгорода, Ростова Великого, Москвы, Ярославля, Костромы, Архангельска. Кроме того, по словам Анна, нужно знать хорошо и каждый отдельный псковский шедевр, понимать, какой псковский храм отсылает нас к византийским, а какой - к новгородским прототипам. Надо понимать, какие храмы являют собой становление псковской самобытной традиции, а какие – являются примерами ее расцвета, что можно считать элементами западноевропейского влияния. «И тогда получится объяснить, почему и сам древний Псков и каждый храм в нем – настоящие шедевры градостроения и архитектуры мирового значения. В общем, чем дальше в лес искусствоведения, философии, культурологии, истории - тем больше новых находок», - объясняет Анна.

«Тема архитектуры – бездонная, - продолжает наша собеседница. - Ведь она связана с менталитетом, с тем самым норовом, который есть у каждого города. А Псков - древний русский город, его храмы – образ России. Они, как Татьяна-символ России в романе в стихах «Евгений Онегин». Помните? «Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей... Все тихо, просто было в ней…» Недаром на протяжении 20 века русскими эмигрантами и их потомками было построено множество храмов в псковском духе по всему миру: в Чехии, Сербии, Франции, Финляндии, Германии, Австралии, Великобритании, США. Стремясь создать у себя кусочек России, они строили храм именно в стилистике псковской школы архитектуры».

Анна вспомним еще и такой факт: когда в 1474 рухнул только что отстроенный Успенский собор в Московском кремле, для выяснения причин обрушения Великий Князь Иван III позвал именно псковских «каменосечной хитрости» мастеров. И недаром - они были лучшими. Об этом задумываешься, и вспоминая о работе псковских зодчих в XV и XVI вв. в Москве, Казани, Свияжске, о росписях, созданных псковскими художниками-фрескистами в капелле Святого Креста в Кракове в 15 веке…

«Памятники у нас высочайшего уровня, нам осталось самим до них дорасти и всему миру рассказать», - уверена Анна Богданова.

Учение - свет

Храм Николы со Усохи, фото: Вадим Боченков

В Пскове не так много специалистов, которые всю жизнь посвятили изучению темы псковской церковной архитектуры и могут поделиться своими уникальными знаниями: Ирина Борисовна Голубева, Тамара Васильевна Шулакова, Таисия Викторовна Круглова.

«Понимая необходимость учиться, мы с коллегами и интересующимися этой темой самоорганизовались и попросили псковского искусствоведа Тамару Васильевну Шулакову заняться нашим образованием, – рассказывает Анна. - Она провела для нас уже 40 вебинаров «Шедевры Древнего Пскова». Причем, дошли мы пока только до разбора третьего из десяти псковских храмов из списка ЮНЕСКО, рассматривая их в хронологическом порядке: начали со Спасо-Преображенского собора и собора Рождества Иоанна Предтечи, успев перейти к рассмотрению собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря».

Вебинары увлекательные, бесплатные, находятся в открытом доступе на YouTube. Все желающие – присоединяйтесь.

«Я бы послушала лекции и других крупных специалистов. И чтобы это было не несколько занятий, а полноценный курс. Тема непростая, - говорит Анна. - Конечно, когда погружаешься в материал, понимаешь, как много тебе еще нужно изучить. Но я, тем не менее, активно работаю над созданием авторской экскурсии о псковских храмах из списка ЮНЕСКО и уже анонсировала ее на одном из сайтов-турагрегаторов. Уверена, интерес со стороны экскурсантов, как русских, так и иностранных, к этой теме будет только расти. Запрос на такую информацию есть уже давно».

Проблема повышения квалификации псковских экскурсоводов и их переаттестации не нова, а нынче, в контексте ЮНЕСКО-ликбеза – еще более актуальна. Ведь экскурсоводы работают на переднем крае. Именно их глазами видят город туристы, и именно от них в большой степени зависит успех тура.

Кто возьмет на себя эту образовательную миссию, пока не совсем ясно. К слову, до введения карантина комитет по туризму совместно с ПсковГУ прорабатывал вопрос проведения курсов для экскурсоводов Псковской области по объектам ЮНЕСКО с привлечением специалистов. По окончании карантина комитет обещает вернуться к этому вопросу.

Дорога к храму

Собор Рождества Иоанна Предтечи, фото: Вадим Боченков

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться псковским экскурсоводам, - инфраструктурные недостатки и недоработки.

В Комитете по туризму отмечают, что объекты ЮНЕСКО удобно расположены, доступны для показа. Никаких препятствий для проведения экскурсий не выявлено.

Действительно, храмам ЮНЕСКО «повезло»: в большинстве своем они расположены в центре города, более-менее благоустроенном. Однако попробуем посмотреть на любой из псковских храмов из списка Всемирного наследия глазами туриста.

Удобные автостоянки, доступный общепит поблизости, скамеечки, псковские сувениры - где все это, допустим, рядом с храмом Николы со Усохи? Или, например, попробуйте добраться по разбитой дороге до собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря... А уж если турист возжелает попасть внутрь некоторых объектов - без проблем не обойдется: каждый храм работает в разное время. Эту проблему помог бы решить как раз обобщенный тематический сайт, где были бы выложены в числе прочего расписания работы храмов.

«Храмы наши находятся не в вакууме, а в городе, - объясняет псковский экскурсовод Юлия Магера. - Все мы прекрасно знаем эти проблемы: странноватые тротуары Троицкого моста. И чуть дальше, когда мы идем к церкви Космы и Дамиана с Примостья... Здесь есть над чем подумать».

Действительно, экскурсии зачастую начинаются не от объектов ЮНЕСКО: к ним сначала надо подойти. Вот когда туристам приходится созерцать то, что не хотелось бы им показывать. Стоит подумать не только об элементарном благоустройстве пространств вокруг псковских храмов, но и об инфраструктуре маршрутов.

Год назад псковские архитектурные шедевры получили мировое признание. Они - наш мощный стратегический ресурс. Присутствие псковских храмов в списке ЮНЕСКО – это возможности усиления имиджевой составляющей региона и его позиций в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Это – карт-бланш для активной пропаганды нашего наследия, наших культурных ценностей всему миру и увеличения турпотока в разы. Только работать нужно системно, вовлекая все заинтересованные стороны.

Ситуация с короновирусом поставила всех на паузу. Может быть, для осмысления приоритетов и выработки новых стратегий?

Елена Никитина