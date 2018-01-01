Вера Емельянова о 2017-м: Это был год, когда мы сделали шаг вперед

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

- Вера Васильевна, чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Это был год, когда мы сделали шаг вперед. Я воспринимаю 2017-й как год позитивных изменений. Эти изменения были, может быть, не столько масштабны и заметны, но для нашего региона они были существенны. Мы провели большую работу по завершению проекта онкологического центра, завершаем строительство перинатального центра. Демографическая ситуация в регионе, на наш взгляд, будет иметь положительную динамику, благодаря реализации таких вот проектов в жизнь. Это был год, когда мы открыли новую школу на 1300 мест. Первую за последние 20 лет. Целый ряд учреждений культуры, которые в этом году получили поддержку на развитие своей материально-технической базы. 8 районов получили новые кинотеатры. То есть во всех сферах мы обновили условия получения услуг для нашего населения, и это не может не радовать.

- Отметите что-то в личной жизни?

- Мой первый внук пошел в школу, это очень большое событие для всей нашей семьи. Это новое, современное поколение, надежды на будущее мы связываем с ним.

- Чего ждете от нового 2018 года?

- Нужно двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом. У нас есть планы и проекты по развитию дополнительного образования, сельских школ, ремонту учреждений культуры. Мы не сомневаемся, что в наступающем году мы выполним наши обязательства по подготовке и проведению Ганзейских дней в Пскове. 19-й год не за горами, поэтому в 18-м году мы должны провести ряд мероприятий по подготовке к этому знаменательному событию.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я собачник. Среди моих самых близких любимые мужчины родились в Год Собаки. Поэтому мы ждем от этого года самых больших успехов.

- А питомцы у вас есть?

- Нет, к сожалению. У нас была собака, она ушла из жизни, и пока мы не готовы к новому питомцу.

- Елку дома ставите? Искусственную или натуральную?

- Натуральную, в специальном горшке, с корнями, а потом пересаживаем на дачный участок.

Источник: Псковская Лента Новостей