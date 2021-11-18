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Экс-полицейский в Великих Луках предстанет перед судом за организацию наркопреступления

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции отдела МВД России по городу Великие Луки. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в организации и руководстве процессом приобретения, хранения и перевозки наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, 15 сентября 2020 года обвиняемый с целью создания видимости эффективной работы возглавляемого им подразделения организовал преступление, которое он формально выявил и пресек с подчиненными ему сотрудниками путем задержания наркозависимого мужчины с коноплей на проспекте Ленина в Великих Луках.

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Как разъяснили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, задержанию предшествовала тщательная подготовка экс-полицейского к преступлению, в ходе которой он совместно с пособником предварительно выезжал на местность, где требовалось нарвать произрастающую там коноплю, и проводил с ним подробный инструктаж, обещая заплатить за помощь 2 000 рублей.

Далее экс-полицейский обратился к другому находящемуся под его профессиональным влиянием лицу, которого склонил к подысканию наркозависимого человека, желающего проехать на поле и собрать коноплю.

В результате организованного им преступления задержанного на проспекте Ленина в Великих Луках мужчину поместили в камеру и составили документы о привлечении к ответственности за нарушение в сфере незаконного оборота наркотиков, в то время как нарвавшие вместе с ним коноплю лица уехали с разрешения экс-полицейского.

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Кроме того, в ходе предварительного расследования установили, что экс-полицейский в момент инструктажа пособника на поле в месте произрастания конопли нарвал части растений и для личного пользования. В дальнейшем следователи совместно с оперативниками ФСБ изъяли коноплю у бывшего полицейского, а также у лиц, покинувших место задержания.

Уголовное дело в отношении пособника, который пошел на преступление за денежное вознаграждение, выделили в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

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В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении экс-полицейского направили в Псковский областной суд для рассмотрения по существу, а в отношении его пособника – в Великолукский городской суд.

В УМВД России по Псковской области отметили, что активное участие в разработке и документировании указанных фактов принимали сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. Проведена служебная проверка, сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.