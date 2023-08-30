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Продажи автомобилей на мировом авторынке выросли на 10%

Продажи новых автомобилей в августе 2023 года на мировом авторынке увеличились на 9,6%. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive. Всего за последний месяц лета было продано 7 млн 302 тысяч машин.

На первом месте по продажам в августе оказался Китай с показателем 2 миллиона 520 тысяч автомобилей (+5,2% к показателю 2022 года). На втором месте находится США, где было реализован 1 миллион 330 тысяч автомобилей, что на 17,1% больше, чем годом ранее.

В странах Западной Европы в августе было продано 889,6 тысячи машин (+18,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 31,9% до 290,4 тысячи единиц. В Южной Америке в августе реализовано 233,5 тысячи машин, что на 1,3% больше по сравнению с таким же месяцем 2002 год. Среди крупнейших мировых авторынков также — Япония (337,4 тысячи единиц, + 17,2%), Канада (148,6 тысячи единиц, + 10,8%) и Корея (128,3 тысячи единиц, - 0,7%), пишет «Газета.ру».

Всего с января по август 2023 года на мировом авторынке было продано 57 миллионов 495 тысяч машин (+10,3% к показателю 2022 года).