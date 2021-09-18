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АвтоМир / Дороги

На Рижском проспекте в Пскове частично уложен выравнивающий слой асфальта

19.09.2021 18:19|ПсковКомментариев: 0

На Рижском проспекте между улицами Рокоссовского и Западной, по направлению в центр, уложен выравнивающий слой асфальта. Об этом сообщает движение «Убитые дороги Пскова» в социальных сетях.

Также проводятся работы по созданию тротуара на участке между улицей Западной и АЗС. Их ведет ООО «ДорСтройСервис».

Напомним, стоимость работ по участку проспекта протяженностью 1,764 км - более 111 млн рублей. Большая часть средств предусмотрена на 2022 год, деньги направлены в основном из областного бюджета.

Подрядчик заменит асфальтовое покрытие проезжей части, усилит его геосеткой, укрепит обочины, отремонтирует тротуар, установит скамейки и урны, заменит бортовой камень, пешеходное ограждение, нанесет разметку, сделает газоны. Срок исполнения контракта – 30 августа 2022 года.

Теги: #ремонт дорог #Убитые дороги #дороги Пскова #рижский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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