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Подписан контракт на продолжение ремонта Рижского проспекта в Пскове

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Пскове продолжат ремонт Рижского проспекта – одной из главных магистралей города, которая выходит на федеральную трассу А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт на сумму более 111 млн рублей на 2021-2022 годы подписали управление городского хозяйства и ООО «ДорСтройСервис». Эта же компания в прошлом году приводила в порядок участок проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной. На этот раз речь идет об отрезке между улицами Юбилейной и Балтийской.

Протяженность участка – 1,764 км. Большая часть средств предусмотрена на 2022 год, деньги направлены в основном из областного бюджета.

Подрядчик заменит асфальтовое покрытие проезжей части, усилит его геосеткой, укрепит обочины, отремонтирует тротуар, установит скамейки и урны, заменит бортовой камень, пешеходное ограждение, нанесет разметку, сделает газоны.

Срок исполнения контракта – 30 августа 2022 года.