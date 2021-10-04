Новый светофор на Октябрьском проспекте будет работать в унисон с соседним

Новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове будет работать в унисон с соседним. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Эхономика».
Гость студии рассказал об установке светофора в центре Пскова, где ранее было решено восстановить пешеходный переход у дома №32 по Октябрьскому проспекту.
По его словам, светофоры будут работать в унисон. Также предусмотрена вызывная кнопка для пешеходов с максимальным интервалом.
На вопрос появится ли светофор у главного почтового отделения в Пскове на улице Советской, Борис Елкин ответил: «В том числе».