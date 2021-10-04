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Новый светофор на Октябрьском проспекте будет работать в унисон с соседним

Новый светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова в Пскове будет работать в унисон с соседним. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Эхономика».

Гость студии рассказал об установке светофора в центре Пскова, где ранее было решено восстановить пешеходный переход у дома №32 по Октябрьскому проспекту.

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«Решение принято комиссией, сейчас все находится на стадии конкурсных процедур. Установка там светофора будет не будет бездумной, не застопорит движение. Мы хотим его связать со следующим перекрестком — Октябрьский проспект и улица Кузнецкая», - пояснил Борис Елкин.

По его словам, светофоры будут работать в унисон. Также предусмотрена вызывная кнопка для пешеходов с максимальным интервалом.

На вопрос появится ли светофор у главного почтового отделения в Пскове на улице Советской, Борис Елкин ответил: «В том числе».