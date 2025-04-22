Опубликован график ограничения движения в Пскове с 5 до 9 мая

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Пскове ограничат движение транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.
5 и 7 мая с 18:30 до окончания мероприятия движение ограничат:
В качестве объездов определены: улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.
8 мая с 10:45 до 11:30 ограничат проезд транспорта по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объездов определены: улица Народная и Рижский проспект.
С 11:45 до 13:00 движение будет закрыто по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве объездов определить: улица Советской Армии и улица Декабристов.
С 15:45 до 17:15 ограничат проезд по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объездов определить: улица 128-й Стрелковой дивизии.
9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение для транспорта закроют:
А с 7:00 до 23:00 проехать будет нельзя:
В качестве объездов определены: улица Гражданская, улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.
Помимо этого, с 11:00 до окончания мероприятия закроют движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада), а с 16:00 до 20:00 по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.
В качестве объездов определена улица Молодова.
Более подробную информацию о изменении маршрутов общественного транспорта можно посмотреть тут.
«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации Пскова.