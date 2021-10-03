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ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий

По прогнозам синоптиков с 10 по 12 декабря на территории Псковской области ожидается изморозь, ледяной дождь, на дорогах гололедица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не оставлять автомашины на проезжей части, чтобы не мешать коммунальным службам проводить расчистку дорог. Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления рекомендуем водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем Вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Если Вы являетесь пешеходом, переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы", - говорится в сообщении.

В ГИБДД также напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.