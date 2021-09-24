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В Гдове водитель УАЗа не заметил «Ладу» и совершил ДТП

ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении улиц Карла Маркса и Никитина в городе Гдове 24 сентября в 14:45. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Водитель автомобиля «УАЗ-Хантер» не уступил дорогу машине «Лада Приора», которая имела преимущественное право проезда - двигалась по главной дороге. По словам водителя УАЗа, выезжая на перекресток, он убедился в отсутствии автомобилей, а «Лада» в поле его зрения не попала. Вероятно, она двигалась на большой скорости, высказал мнение автомобилист.

В результате пострадавших нет.