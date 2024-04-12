Движение транспорта ограничат в Пскове 8 мая

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Одну полосу на участке улицы Новгородской в Пскове закроют для транспорта до 16 мая