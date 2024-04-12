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АвтоМир / Официально

Движение транспорта ограничат в Пскове 8 мая

06.05.2024 10:32|ПсковКомментариев: 0

Движение транспорта ограничат в Пскове 8 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в документах на сайте администрации Пскова.

Ограничение введут:

  • с 10.45 до 11.30 по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта; определены в качестве объезда улица Народная, Рижский проспект.
  • с 11.45 до 13.00 по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках; определены в качестве объезда улицы Советской Армии и Декабристов;
  • с 15.45 до 17.15 по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина; определена в качестве объезда улицы 128-й Стрелковой Дивизии.
Источник: Псковская Лента Новостей
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