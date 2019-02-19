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Пьяный великолучанин на «Хендай» повторно задержан сотрудниками ДПС

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, в городе на Ловати ночью 5 марта стражами порядка у дома по улице Гастелло был остановлен автомобиль «Хендай». За рулем иномарки оказался местный житель, 1977 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.