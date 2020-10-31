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Нетрезвого водителя «Вольво» остановили полицейские в Пскове

Нетрезвого водителя остановили полицейский на улице Пожиговской в Пскове 27 января около 20.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в состоянии опьянения за рулем автомашины «Вольво» находился житель Псковского района 1982 года рождения.

Кроме того, 24 января около 18.00 в деревне Дубровка (Дедовичский район) на перекрестке улиц Центральной и Мира полицейские остановили для проверки автомобиль «Шевроле», которым управлял 25-летний местный житель. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Эти водители дали признательные показания. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.