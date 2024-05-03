Экономика

Средний чек на обручальные кольца вырос в России более чем на четверть

Средний чек на обручальные кольца в России в этом году составил 19,8 тысячи рублей, что на четверть больше прошлогоднего значения, рассказали в ювелирной сети «585*Золотой» на основе собственных данных.

«Средний чек на обручальные кольца вырос на 25,7% по сравнению с 2023 годом, что соответствует общей тенденции роста цен на золотые изделия. Он составил 19 782 рубля в среднем за изделие – к 15 742 рублям в предыдущем году», - подсчитали там.

Отмечается, что самые высокие средние чеки в этой категории (свыше 30 тысяч рублей) зафиксированы в небольших городах Нижегородской и Тульской области, а также в станицах Краснодарского края, пишет РИА Новости.

В свою очередь в структуре продаж значительно увеличилась доля колец без инкрустаций. Если в 2023 году на их долю приходилось 71,2% проданных обручальных изделий, то по данным 2024 года – уже 78,2%. В их число входят классические гладкие кольца и дизайнерские варианты. Также выросла, пусть и незначительно, доля свадебных колец с драгоценными камнями – с 7,2% до 7,3%.

Эксперты также выяснили, что более бюджетные серебряные обручальные кольца и свадебные кольца с фианитами стали пользоваться меньшим спросом у клиентов – их доля уменьшилась с 15,8% и 5,8% соответственно в 2023 году до 10,5% и 4% в 2024 году. А самыми популярными моделями обручальных колец стали классические гладкие изделия без камней, из розового и лимонного золота 585 и 375 пробы.