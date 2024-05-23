Общество

Эксперимент по маркировке шприцев и презервативов в РФ начнут с сентября

Эксперимент по маркировке новых видов медицинских изделий, в том числе пробирок, шприцев и презервативов, пройдет в России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года, следует из соответствующего постановления правительства.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ﻿﻿﻿провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», - говорится в документе.

Эксперимент охватит различные виды терапевтической дыхательной аппаратуры, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, пробирки, шприцы, салфетки, медицинские маски, презервативы, а также имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пишет РИА Новости.

В свою очередь участие в нем будет добровольным, а коды маркировки предоставляются производителям медицинских изделий на безвозмездной основе.

Предполагается, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. После его завершения будет рассмотрен вопрос о расширении маркировки товарной группы «медицинские изделия».

В свою очередь руководитель группы социально значимых товаров ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков подчеркнул, что оператор готов к проведению нового эксперимента. По его словам, в перечень вошли как товары с высокой долей подделок, так и изделия, где необходим дополнительный инструмент госконтроля. При этом пилотный проект не скажется на стоимости медизделий.

Представитель ЦРПТ также отметил, что Росздравнадзор, как регулятор в сфере обращения медицинских изделий, получит полный доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров. Это позволит регулятору оценивать их достаточность и укомплектованность медицинских учреждений, и в перспективе блокировать оборот тех медизделий, к качеству которых возникли вопросы.