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Общество

Эксперт назвал продукты, ускоряющие старение тела

25.05.2024 10:37|ПсковКомментариев: 0

Регулярное употребление продуктов, которые содержат «пустые калории» и бедны питательными веществами, например чипсов, пончиков, картофеля фри, газировки, может привести к появлению таких заболеваний как инсулинорезистентность или хронический дистресс, которые, в свою очередь, ускоряют старение тела, рассказал ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ «ХелсНет» Андрей Мартюшев-Поклад.

«Если человек в целом здоров, хорошо пережевывает пищу и если желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) работает оптимально, то практически никакие доброкачественные цельные (не "искусственные") продукты - овощи, фрукты, мясо - в разумном объеме не будут для него проблемой. Но существуют продукты, которые могут вызвать дискомфорт даже у здорового человека при употреблении в большом количестве, - клетчатка, глютен и фастфуд. Они неблагоприятно действуют на организм, особенно при наличии отклонений в работе ЖКТ», – объяснил Мартюшев-Поклад.

Он добавил, что «болезни, связанные с неправильным питанием, очень разнообразны». «Все они являются "масками" небольшого количества универсальных механизмов ускоренного старения: прежде всего, хронического дистресса, хронического воспаления и инсулинорезистентности», - рассказал специалист.

Он добавил, что в этот список также входят: метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания суставов (артрозы, артриты), заболевания желудочно-кишечного тракта - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, дискинезия желчных путей и желчнокаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запоры. «Питание вносит тот или иной вклад в развитие практически всех хронических болезней», - приводит слова эксперта РИА Новости

По его словам, ферментацию или, проще говоря, брожение, вызывают источники клетчатки, которую принято считать компонентом «правильного питания». Однако если у человека есть проблемы с толстым кишечником (синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания), то источники клетчатки, а именно свежие овощи, фрукты, отруби злаков и бобовые, могут усугублять проблемы. Глютен – белок пшеницы - в принципе сложен для переваривания и повреждает слизистую кишечника. Такие компоненты фастфуда как транс-жиры, крахмал, большое содержание фруктозы и растительного масла повреждают ЖКТ, быстро нарушают обмен веществ, вызывая хронический стресс, воспаление и дефициты питательных веществ.

При нарушенной работе желудка, сниженной выработке кислоты и других компонентов желудочного сока, сложные белки – прежде всего мясо – будут тяжело усваиваться. Такие нарушения могут возникнуть на фоне хронического стресса, при дефиците белка в рационе, например, при веганстве, и в пожилом возрасте, когда происходит «гастропауза» – естественное снижение выработки кислоты в желудке.

«Жирная пища может вызывать дискомфорт при нарушении нормального оттока желчи. Хуже всего на него влияет избыток в рационе легкоусвояемых углеводов и фастфуда: они вызывают повышение уровня инсулина, снижают текучесть желчи и нормальное сокращение желчного пузыря. Также риск проблем с оттоком желчи повышается и при избытке женских половых гормонов (эстрогенов), на фоне хронического стресса, при недостатке в рационе жиров (это естественный стимулятор оттока желчи) и при обезвоживании», - заключил Мартюшев-Поклад.

Теги: #здоровье #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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