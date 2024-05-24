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«Битва хоров» проходит в псковском парке Строителей на фестивале «Моя еда»

«Битва хоров» проходит на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове сегодня, 25 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

Творческие коллективы Псковской области представляют свои лучшие музыкальные номера и борются за приз – 20 000 рублей. Победителя определит жюри конкурса.

Напомним, гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей. На фестивале для гостей подготовили большой пельменный фудкорт, ярмарку с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зону мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытую кухню с шеф-поварами и развлекательную программу для всей семьи.

Напомним, темой фестиваля в этом году стали пельмени.