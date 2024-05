Сцена / Обзоры

Что можно Юпитеру?

Заключительная театральная премьера этой весны – спектакль «Амфитрион» режиссера Ильгиза Зайниева. Пожалуй, это постановка вобрала в себя те качества, которых зрители ждали от «Влюбленных», презентованных в дрампуше в Международный женский день: легкость, мюзикловость, краткость.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Хочется сравнить «Амфитрион» с еще одним гвоздем программы нашего театра – «Пигмалионом» и также в пользу первого. Пьеса Мольера очень удачно встала в пространстве Малой сцены, даря гостям полтора часа беззаботной комедии. Пластичность литературного материала позволила современному режиссеру вдохнуть новую жизнь в классический текст, а артисты Псковского театра драмы без преувеличения подарили «Амфитриону» новый звук.

На наших глазах типичная история о похождениях жителей Олимпа превращается в непоучительную историю о мифотворчестве и кумирах. Мораль действа так очевидна и стара, что не раздражает, картинка так эстетична и приятна, что зритель забывает о нравоучениях. Актерский каст «Амфитриона» можно назвать одним из лучших решений, которые есть сейчас в репертуаре нашего театра. Все на своем месте и потрясающе правдоподобны (настолько, насколько вообще могут быть правдоподобны герои мифа).

Безжалостные и очаровательные Меркурий (Максим Плеханов) и Ночь (Ксения Чехова) с первых минут спектакля влюбляют зрителя в себя, и становится не важно, насколько простым смертным достанется от их проделок. Главный из богов (Георгий Болонев) страстен и пылок, убедителен и неистов. Ну просто герой-любовник! Мечта всех дам, воспитанных на бразильских сериалах. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» - это известное крылатое выражение в постановке Ильгиза Заниева намеренно перестает работать: мифотворчество шагнуло далеко за пределы Олимпа и давно стало развлечением обычных дам и господ. Так что зрители в выходках богов «Амфитриона» легко могли узнать своих кумиров (звезд эстрады/интернета), знакомых или даже себя.

Стать небожителем нынче легко, придумать облик еще проще, а люди вокруг не только не осудят, даже восхищаться будут. Соцсети делают из людей богов на раз два – твори, что хочешь под покровом ночи с милой улыбкой, называйся любым именем, пиши чужой жене развратные послания, проверяй доверчивых людей на прочность и никогда ни о чем не жалей. О высоком моральном смысле постановки «Амфитрион» говорить необязательно, может, даже излишне, довольно того, что это просто хороший легкий красивый спектакль, каких давно не было.

Костюмы и сценография Геннадия Скоморохова радуют глаз, оставляют приятное послевкусие. Хочется сходить и посмотреть еще раз, просто эстетически красиво. По выходу из зала хочется просто жить, помня, что the Show Must Go On вопреки и несмотря ни на что. А кто ты – бог или хитроумный смертный – абсолютно не важно в масштабах личного олимпа.

Дина Дабришюте