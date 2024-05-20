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Культура

Тригорские стихи Пушкина прочёл Георгий Василевич на церемонии вручения первой национальной премии имени Лихачёва

25.05.2024 09:37|ПсковКомментариев: 0

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принял участие в центральном событии международного фестиваля «Интремузей»-2024 — церемонии вручения первой национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

В коллаже использована пастель Ларисы Антоновой «Тригорское. Скамья» (2015) из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в год 225-летия А. С. Пушкина на «Интермузее» пушкинская тема получила особое звучание — как в официальных событиях фестиваля, так и в профессиональных разговорах в кулуарах. Не обошли эту тему и на церемонии награждения. По задумке сценаристов любимые пушкинские строки предложили прочесть со сцены руководителям ведущих пушкинских музеев-заповедников страны: Сергею Некрасову (Всероссийский музей-заповедник А. С. Пушкина, Санкт-Петербург), Георгию Василевичу (Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Псковская область), Евгению Богатырёву (Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина, Москва), а также Татьяне Повелко — главному хранителю Государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино» (Нижегородская область).

В невольном «диалоге» с Евгением Богатырёвым, ожидаемо продекламировавшем строфы о Москве из романа «Евгений Онегин», Георгий Василевич прочёл ранние, ещё лицейские, 1817 года, стихи о Тригорском — «Простите, верные дубравы».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что «Интермузей-2024» открыли в Москве после четырёхлетнего перерыва. Он проходит в новом формате, с особым размахом, сразу на семи площадках. Только в деловую программу фестиваля включено более семидесяти событий, и свыше 140 — для широкой аудитории, для всех желающих: ведь праздник ориентирован не только на специалистов музейной отрасли, но и на зрителей, создающих запрос для профессионального сообщества. Тема, с которой фестиваль вернулся после четырехлетнего перерыва — «Музей — это люди».

Сегодня «Интермузей-2024» продолжит свою работу. Он продлится до 26 мая, когда отмечается день рождения А. С. Пушкина по старому стилю. Напомним, что среди участников фестиваля есть и представительная делегация из «Михайловского».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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