Экономика

Рекомендации по улучшению налоговой системы утвердили в Госдуме

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам проведенных в четверг парламентских слушаний по вопросам совершенствования налоговой системы РФ, сообщили в пресс-службе комитета.

В ходе слушаний отмечалась необходимость пересмотра основных параметров налоговой системы и увеличения доходов бюджетов бюджетной системы России для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах. Причем основные резервы дополнительных доходов предлагается искать преимущественно путем корректировки ставок прямых, а не косвенных налогов. Так, повышение ставок НДС «скажется на уровне инфляции и, прежде всего, на наименее обеспеченных категориях граждан», указывается в пресс-релизе бюджетного комитета.

В рекомендации включены предложения по обеспечению сохранения конкурентоспособности российской экономики и налоговой системы в результате совершенствования налогового законодательства. А задачу по сокращению неравенства социально-экономического развития регионов предложено решать путем выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований.

В отношении НДФЛ отмечается целесообразность введения многоступенчатой шкалы, предусматривающей разумную прогрессию, чтобы налоговая система РФ оставалась конкурентоспособной. При этом повышение нагрузки по НДФЛ не должно коснуться большинства граждан. А наиболее нуждающимся в господдержке гражданам, прежде всего семьям с детьми, должна оказывается дополнительная поддержка, в том числе путем увеличения стандартных вычетов и введения новых вычетов для многодетных семей, пишет РИА Новости.

Рекомендации содержат и предложения о введении налоговых вычетов для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО, а также о сохранении уровня изъятий по доходам в виде процентов по депозитам для стимулирования формирования сбережений. При этом в пресс-релизе подчеркивается, что «предлагаемое повышение НДФЛ не должно коснуться доходов участников специальной военной операции», а условия режима для самозанятых должны быть сохранены до истечения срока проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход.

В отношении налога на прибыль организаций при принятии решений о справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, предлагается одновременно «предусмотреть меры налоговой поддержки по стимулированию бизнеса, который вкладывает средства в развитие, расширение производства, новые технологии, свою страну, те регионы, где они получают прибыль, на социальную поддержку и благосостояние граждан».

Также рекомендуется продлить действие инвестиционного налогового вычета, усовершенствовав его механизм и распространив на федеральную часть налога на прибыль организаций для повышения заинтересованности у инвесторов и регионов. Среди других предложений: применение повышающих коэффициентов к базе для расчета амортизации и повышение коэффициента по расходам на НИОКР в высокотехнологичных отраслях; сохранение стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестпроектов (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР).

А для смягчения последствий резкого перехода с упрощенной на общую систему налогообложения предлагается признать плательщиков УСН с годовым доходом более 60 миллионов рублей налогоплательщиками НДС с возможным повышением предельного уровня объема выручки. Амнистия по «дроблению» для тех налогоплательщиков, кто готов начать работать «в белую» и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки.

В рекомендациях отмечается и необходимость поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в области обрабатывающего производства посредством введения льготного режима налогообложения.

В качестве резервов для дополнительных источников налоговых доходов бюджетной системы рекомендуется: устранить пробелы и «лазейки» в налоговом законодательстве для исключения возможностей ухода от уплаты налогов; усилить платежную дисциплину; закрепить за муниципалитетами дополнительный доходный источник в виде туристического сбора; повысить налоговую нагрузку на дорогостоящее имущество и земельные участки.

В рекомендациях также отмечается необходимость перехода к практике преимущественного принятия изменений налогового законодательства в весеннюю сессию Госдумы, а также повышения качества и статуса основных направлений бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики.