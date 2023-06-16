Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего мужчину в Псковском районе

Александр Веденеев 1970 года рождения пропал в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Местонахождение мужчины устанавливает ОМВД России по Псковскому району.

Всех, кто располагают достоверной информацией о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8 (811-2) 676-851, 59-33-00 или 02.