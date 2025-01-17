Спорт

ХК «Спартак» и Брендан Перлини расторгли контракт по инициативе игрока

Хоккейный клуб «Спартак» Москва и канадский нападающий Брендан Перлини договорились о расторжении контракта по инициативе игрока. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Кадр из видеообращения / «Спартак»

ХК «Спартак» выражает благодарность Брендану Перлини за выступления в составе команды и желает хоккеисту успехов и удачи в дальнейшей карьере.

«К сожалению, адаптация в новой стране и в новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал», — рассказал в видеообращении Брендан Перлини.

Отметим, что «Спартак» сохранит права на хоккеиста в КХЛ.