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Михаил Ведерников и гендиректор МосТрансПроекта договорились о разработке транспортной стратегии для Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы (МосТрансПроект) Александр Поляков договорились о разработке и реализации для Пскова транспортной стратегии. Об этом Михаил Ведерников сообщил с своем профиле в «Инстаграм».

Основные направления такой разработки и реализации: организация дорожного движения и светофорного регулирования, снижение аварийности, развитие и администрирование парковочного пространства, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктур, оптимизация работы наземного городского пассажирского транспорта и развитие тарифной политики (в том числе и организация пассажирских перевозок, выбор оптимальной модели работы «Псковпассажиравтотранс»). Кроме того, на встрече озвучили и такие возможные направления, как администрирование грузовых перевозок, развитие перевозок такси, железнодорожное сообщение и развитие улично-дорожной сети.