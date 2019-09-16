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Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений руководству органов исполнительной власти региона в связи с аварийной ситуацией на автомобильном мосту через реку Неведрянка, расположенном на региональной дороге «Толкачево-Себеж-Заситино» в Себежском районе.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на место по поручению главы региона оперативно выехали вице-губернатор Василий Осипов и председатель дорожного комитета Борис Елкин, чтобы оценить ситуацию и предпринять внеочередные меры по организации движения.

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Также губернатор Михаил Ведерников поручил председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание помощи пострадавшему в ходе обрушения части конструкции. В настоящее время он находится в Великолукской больнице, специалисты которой оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото из группы «Жесть по-Псковски»

Кроме того, Михаил Ведерников поручил Василию Осипову организовать мероприятия по информированию граждан о перекрытии участка автодороги и организовать новую схему движения автомобильного транспорта в объезд аварийного участка.

Также по решению губернатора в этом году в оперативном порядке будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению моста, а необходимые строительно-монтажные работы проведут в следующем году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт - на 2021 год.

В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб. Уже завтра на участке установят информационные щиты и дорожные знаки. Объезд будет осуществляться через поселок Идрица. На транспортную доступность Идрицы это происшествие не повлияет.

Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.