Стали известны подробности обрушения моста в Себежском районе

17 сентября около 17.00 в оперативный дежурный пункт МЧС по Псковской области поступил звонок от очевидца, который стал свидетелем обрушения моста в Себежском районе у деревни Толкачево. Очевидец сообщил, что пролет железобетонного моста через реку Неведрянка обрушился. При обрушении пострадал водитель автомобиля «Нива», мужчина 1977 года рождения. Пострадавший был доставлен в Себежскую районную больницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.
Обрушившийся мост находится на трассе Пустошка-Себеж. В МЧС подчеркнули, что отрезанных аварией населенных пунктов нет, организован объезд по трассе «М-9».
Мост через реку Неведрянка был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. По итогам диагностических исследований, которые были проведены в 2015 году, введено ограничение грузоподъемности конструкции.