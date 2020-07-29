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Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове за 9 млн рублей

Участок площади автовокзала отремонтируют на улице Пригородной в Острове. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги.

Перед посадочной площадкой рабочие срежут слой устаревшего покрытия с применением импортных фрез, уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков, а также сделают покрытие толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей и установят бортовые камни.

На самой посадочной площадке сделают покрытие из тротуарной плитки. Ремонтные работы планируется завершить до 15 ноября.

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Начальная (максимальная) цена контракта - 9 млн 103 тысячи 492 рубля. Источник финансирования - областной и местный бюджеты. Заявки для участия в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 18 августа. Аукцион состоится 20 августа.

Кроме этого, до 15 ноября на привокзальной площади автовокзала отремонтируют ливневую канализацию. На ее ремонт, согласно конкурсной документации, заложено 887 тысяч 503 рубля.