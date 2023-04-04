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Фотофакт: Критическое состояние платной дороги Усвяты – Невель

Состояние платной дороги Усвяты – Невель запечатлели на фото. Снимок опубликован в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

Ранее исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов пояснил, что платная дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель находится в критическом состоянии, потому что ее должны были передать на содержание федеральному дорожному агентству, и Псковская область ранее ремонтировала дорогу только в рамках текущего ямочного ремонта.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял, что по его поручению ремонт дороги начнут в этом году. За 2 года планируют выполнить ремонт 30 км автодороги.