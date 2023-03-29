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Почти 700 км региональных псковских дорог хотят отремонтировать до 2027 года

Почти 700 км дорог регионального значения планируют отремонтировать в Псковской области в течение пяти лет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Федеральное дорожное агентство согласовало 5-летнюю программу дорожной деятельности Псковской области. С 2023 по 2027 год планируем привести в порядок почти 700 км автодорог регионального значения», - написал Михаил Ведерников.

Дорожную обстановку в регионе губернатор обсудил в ходе совещания с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Также Михаил Ведерников сообщил, что по его поручению в этом году начнется ремонт автодороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, большая часть которой является платной. За 2 года планируют выполнить ремонт 30 км автодороги.

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Помимо этого, на этой неделе будет подписан документ о передаче дороги военного городка «Владимирский лагерь» в Стругокрасненском районе в безвозмездное пользование региона. «Это, наконец-то, позволит нам уже в этом году начать ремонтные работы», - отметил губернатор.