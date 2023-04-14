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На ремонт дороги Гверстонь - Крупп - Кулье обратил внимание Владимир Кузь

На проблемы с ремонтом дороги Гверстонь - Крупп - Кулье обратил внимание заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, куратор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в регионе Владимир Кузь на сессии регионального парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорога Гверстонь - Крупп - Кулье. Программы приграничного сотрудничества свернулись. Более подробно хотелось бы получить информацию, когда планируется провести ремонт?» – спросил Владимир Кузь.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов пояснил, что в ситуации с дорогой Гверстонь - Крупп - Кулье виноваты недобросовестные подрядчики.

«К сожалению, предыдущие недобросовестно отнеслись к работе. Один занесен в Реестр недобросовестных подрядчиков. По второму идут судебные тяжбы. Сейчас подрядчик достойной, из Псковской области. Работает качественно. В близлежащее время в течение года ситуацию исправим», – заключил он.

«В 2022 году планировали передать дорогу Усвяты - Невель в федеральную собственность. Правительство отказалось принимать ее. Как решается вопрос с ремонтом 78 км?» – спросил Владимир Кузь.

Станислав Стармолотов напомнил, что участок дороги Усвяты - Невель является платной.

«Состояние в данный момент ужасное. Обещали, что примут. Но в 2022 году уведомили, что вся передача дорог приостановлена. Были предусмотрены следующие меры: приступим в течение 2 месяцев к ремонту автомобильной дороги, общая протяженность более 30 км», – сказал он и уточнил, что данный участок планируют привести в порядок в течение трех лет.