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Сотрудники псковской Госавтоинспекции пресекли около 1400 нарушений в регионе за неделю

1368 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области за период с 12 по 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Выявлен 31 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, жертвой которых стал 1 человек, 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - добавили в ведомстве.