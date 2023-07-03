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Не кататься вдвоем на одном электросамокате призвали псковичей

Для использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо соблюдать относящиеся к ним требования дорожной безопасности. Подробнее о них Псковской Ленте Новостей рассказали в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

«Сейчас все большую популярность среди молодежи приобретают средства индивидуальной мобильности. То, что дети в восторге от них, - неудивительно! Данные средства передвижения имеют электрический двигатель, различную мощность и позволяют быстро передвигаться. Лица, использующие СИМ обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования дорожной безопасности», - предупредили в ведомстве.

ГИБДД рекомендует:

для передвижения на данных средствах необходимо выбирать подходящую площадку для катания, использовать защитную экипировку (защитный шлем, налокотники, наколенники);

сохранять безопасную скорость, останавливать средства плавно и аккуратно;

обеспечивать безопасную дистанцию до людей, любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Категорически запрещается:

использовать СИМы на дорогах, предназначенных для движения автомобилей или общественного транспорта;

использовать СИМы одновременно двумя или более лицами;

при движении на СИМах пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами, а также слушать музыку в наушниках.

«Приобретая средства индивидуальной мобильности для своего ребенка, в обязательном порядке расскажите ему об основных правилах безопасности на дороге. Берегите своих детей!» - призвали в ГИБДД.