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Реестр добросовестных перевозчиков детей создал Ространснадзор

Реестр добросовестных перевозчиков детей создал Ространснадзор. Об этом заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО Игорь Сильченков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Детские перевозки – это особый вид перевозок, в этой сфере профилактика очень важна. Несмотря на то, что дети - это такие же пассажиры, как и взрослые, мы уделяем повышенное внимание этим перевозкам. Детей сложнее организовать, существуют требования по скорости, высадке детей. Государство оберегает и охраняет больше детей, поэтому здесь мы плотно работаем и с комитетом по образованию, у нас есть реестр добросовестных перевозчиков», – рассказал Игорь Сильченков.

Он отметил, что школы и другие организации активно пользуются данным реестром при выборе услуг перевозчиков. Он отметил, что в данной сфере при проверке добросовестных перевозчиков уже долгое время не находили никаких нарушений.