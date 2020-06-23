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С заботой о людях и по графику. Администрация Пскова «сверила часы» с дорожниками

06.07.2020 19:26|ПсковКомментариев: 2

Администрация Пскова и дорожники «сверили часы». 6 июля глава городской администрации Александр Братчиков встретился с менеджерами организаций, занятых на ремонте дорог, тротуаров и дворов в Пскове. В роли «народных заседателей» выступили два заместителя начальника управления городского хозяйства - Татьяна Алексеева и Александр Грацкий. Руководителей и главных инженеров 11 дорожных организаций рассадили за «круглым столом». Отсидеться в уголке не получилось. Каждый рассказал о своем участке работ, ответил на вопросы, не всегда приятные.

Участок улицы Индустриальной должен был открыться 1 июля. Фото с камеры Pskovline

«Дорстройсервис» планирует закончить ремонт Рижского проспекта к 10 августа (срок исполнения - 28 августа). Улицу Боровую планируют сдать «завтра». Ремонт улицы Петровской планируют начать с 13 июля, к улице Рокоссовского приступят с 10 августа.

Занятое сразу на двух реконструкциях (перекрестки Инженерная - Индустриальная и Фабрициуса - Гражданская) ООО «Экспресс-строй» завтра планирует асфальтирование у поликлиники, а к четвергу-пятнице на участке Гражданской возле улицы Спортивной. У организации также есть вопросы к «Горводоканалу».

С 1 июля должен был открыт участок улицы Индустриальной. Представитель организации сказал, что все сети готовы под асфальт для укладки, но нет материала - «битума или что-то такое». Он пообещал узнать о сроках асфальтирования и доложить.

Александр Братчиков озвучил претензию в адрес «Печорыагродорстрой»: очень медленно идет ремонт на улице Текстильной. «Не устраивает, как идет», - сказал глава городской администрации и поручил съездить на ремонтируемую дорогу. На следующей неделе муниципальные власти планируют «пройти по всем подрядчикам».

Встреча с руководителями дорожных организаций. Фото пресс-службы органов местного самоуправления Пскова

ООО «СпецТрансСервис» в конце следующей недели завершит работы по Гаражному проезду. 8 июля начнутся работы на улице Киселева (срок сдачи определен 15 октября). 27 июля начнутся работы по ремонту асфальта на Крестовском путепроводе. На вопрос хватит ли сил, директор организации Ирина Чемоданова ответила утвердительно - после завершения ремонта Гаражного проезда рабочие и техника перейдут на путепровод. До этого подрядчиком успешно выполнен ремонт тротуаров на улице Печорской.

Досталось ООО «Клининг Сити». По словам коммерческого директора организации Василия Иванкова, у дома №35 по ул. Максима Горького работы идут по плану.

У заместителя начальника УГХ Татьяны Алексеевой оказалась другая информация: рабочих не было на месте ни сегодня, ни вчера, ни в пятницу. «Долго ли вы будете обманывать заказчика?», - в лоб спросила Татьяна Алексеева. Подрядчик полтора месяца делает один двор, к нему много вопросов. Контракт действует до 17 июля. Александр Братчиков напомнил про возможность применения штрафных санкций.

Вопросы были не только у заказчика к подрядчику, но и в обратном направлении. У организации «Спецдор 60» (ремонт улиц Гагарина, Черняховского, Инженерная, массовые контракты по ремонту проездов на Запсковье и в центре) возникли проблемы по дворам. В задании значится регулировка высотного положения одного люка, а по факту требуют замены четыре-пять. Кроме того, подрядчик не предоставил график работ по Запсковью, потому что спешил сделать аналогичный документ по центру города, но в нем «не бьются цифры».

Заместителю директора ООО Владимиру Кузю посоветовали поскорее дать график, потому за каждый день просрочки идет пени. Его просьба решить вопрос с «Горводоканалом» как основным собственником люков была встречена ответным предложением - подготовить справку, чтобы «обсудить масштабы трагедии».

Александр Братчиков пояснил, что специально пригласил всех, чтобы снять все вопросы. Будет налажено взаимодействие с муниципальными предприятиями - водоканалом, теплосетями, специализированной службой. Особенно глава городской администрации выделил «Теплосети».

Владимир Кузь попросил решить вопрос с «ресурсниками»: они постоянно сдают «корыто» дорожникам после ремонта сетей в ужасном состоянии. Заместитель директора дорожной организации предложил поставить задачу качественно восстанавливать покрытие после замены сетей, чтобы вина не ложилась на подрядчика.

Главному инженеру ООО «УДС Псков» Дмитрию Прибылову пришлось отвечать за улицы Лесную и Харченко. К работам планируют приступить 11 июля, закончить 20 сентября. Срок сдачи установлен 15 октября. Второй объект - ремонт дворовых территорий.

«Контракт от 7 мая?» - недоумевал Александр Братчиков.

«Заканчиваем другие», - ответил главный инженер ООО «УДС Псков».

Какие еще объекты заканчивает подрядчик за пределами города, присутствующие так и не услышали.

Глава администрации припомнил «УДС Псков» работы по физкультурному комплексу у лицея «Развитие». Он сказал, что очень недоволен, как идет работа по стадиону - «просто ужасно».

«Не очень верю вам», - сказал Александр Братчиков, проведя аналогию со стадионом.

По Завеличью подрядчик приступит к работам 14 июля.

Заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева попросила дорожников не ждать неделями «сетевиков» и оперативно доводить информацию до заказчика. Рекомендовано составить график работы, потому что у администрации нет необходимости считать пени за полгода.

Александр Братчиков потребовал предельно внимательного отношения к жителям.

Среди них много пожилых людей, они должны почувствовать заботу. Оставлять дворы в разобранном виде на протяжении длительного времени недопустимо. Глава городской администрации призвал подрядчиков проявлять инициативу при устройстве временных обходов для пешеходов и обращаться за любой помощью к городским властям. Особое внимание должно уделяться культуре производства. Следует помнить, что если возле места ремонта живут люди, надо относиться к ним с уважением, чтобы дорожный каток не работал всю ночь. Отдельно в протокол занесли резолюцию «обратить внимание, как муниципальные предприятия перекладывают сети и отдают дорогу подрядчику».

В финале совещания Александр Братчиков напомнил о денежных обязательствах заказчика и пообещал оплату в первую очередь организациям, которые идут с опережением графика.

Денис Бахтин

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова #улица Текстильная #улица Инженерная #улица Индустриальная
Источник: Псковская Лента Новостей
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