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В Пскове начался ремонт Гаражного проезда. ФОТО

В Пскове начались работы по ремонту Гаражного проезда на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского. Работы выполняются силами ООО «Спецтранссервис».

В рамках муниципального контракта подрядчик должен демонтировать плиты покрытия и уложить новые, отремонтировать асфальтовое покрытие, заменить бортовой камень, произвести замену и выравнивание люков, нанести разметку термопластиком, установить искусственные дорожные неровности. Кроме того, в техзадании прописана срезка скопившегося грунта с обочин и уборка строительного мусора.

В настоящее время рабочие подрядной организации делают фрезеровку существующего покрытия проезжей части. Этот вид работ планируется завершить в течение трех дней. На объекте трудятся 15 рабочих, два мини-погрузчика, экскаватор-погрузчик, щетка на базе трактора МТЗ, поливомоечная машина. Кроме того, в ремонте Гаражного проезда задействованы от 2 до 6 самосвалов.

«В планах - закончить объект в середине июля», - сообщили в подрядной организации.

Добавим, ремонт Гаражного проезда очень актуален: автомобилисты используют эту дорогу как альтернативную Рижскому проспекту.