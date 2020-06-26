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Ремонтные работы на улице Печорской в Пскове завершены

Завершен ремонт проезжей части и тротуаров на улице Печорской в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», работы закончены в срок, объект сдан в эксплуатацию городу.

Проезжая часть готова к возобновлению транспортного потока, а на тротуарах теперь можно безопасно и комфортно кататься на велосипедах и гулять с коляской.

«Для нас важно, чтобы инфраструктура города была современной и учитывала потребности всех категорий граждан, поэтому улица оснащена специальными понижениями и тактильной плиткой для людей с ограниченными возможностями. Также мы позаботились об эстетической составляющей проезжей части и высадили 4 тыс. кв. м газона, который совсем скоро взойдет и украсит улицу яркими красками лета! Работаем на качество и в срок», - сказали в компании «СпецТрансСервис».