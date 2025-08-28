←   ПЛН
АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: Как избавить псковские дворы от автохлама?

31.10.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как избавить псковские дворы от автохлама?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Большинство псковских дворов появились в 70-е-80-е годы прошлого века, и проектировались они без учета такого количества транспортных средств, которое присуще веку двадцать первому. В Советском союзе на один подъезд, в лучшем случае, приходилась одна машина. Сегодня же один, а то и два автомобиля приходятся на одну квартиру. Их количество выросло в разы. Зеленые зоны дворовых территорий теперь занимают всего лишь треть площади двора, а большая часть занята автомобилями, которые нередко, за неимением парковочных мест, паркуются на газонах. Помимо транспортных средств «на ходу», нередко можно встретить в наших дворах и «автомобили», брошенные владельцами. Они стоят на месте годами, постепенно рассыпаются и занимают дефицитные парковочные места. С одной стороны, логично было бы удалять такой автохлам из дворов, но с другой, такие автомобили — это чья-то собственность, и без ведома хозяина «выбросить» их нельзя. Так как избавить псковские дворы от автохлама? И где должны обитать такие автомобили — во дворах или на платных автостоянках?

Подобная проблема существует и в Великих Луках. На минувшей неделе на Псковской Ленте Новостей вышла публикация о том, как разукомплектованный автомобиль был вывезен из одного из дворов южной столицы региона. Администрация города получила обращение от жителей о длительном нахождении полусгнившего автомобиля во дворе одного из домов. Горожане сообщили, что транспортное средство имело повреждённые стёкла и находилось в неподобающем состоянии, что вызывало обеспокоенность среди жильцов.

А как в Пскове борются с автохламом? Как можно очистить дворы от таких автомобилей? Применяются ли штрафные санкции к автовладельцам, которые «хранят» свой автохлам на территории дворов? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Вице-спикер областного Собрания депутатов, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин считает, что частная собственность должна быть неприкосновенной, но только до тех пор, пока она не мешает окружающим. Юрий Сорокин предложил вариант, с помощью которого можно было бы оперативно влиять на владельцев таких авто, и рассказал, как, на его взгляд, нужно с такими автомобилями поступать.

«У каждого брошенного предмета есть хозяин. Аналогичная история происходит с гаражами-самостроями. Когда ищут собственника гаража - часто никто не отвечает. Когда приезжает кран и начинает его сносить, - сразу же появляются собственники и выясняется, чье это имущество. С автомобилями то же самое происходит. Заниматься, безусловно, этим должны администрация города, но и сами жители могут проявить инициативу, если в их дворе есть брошенное авто и оно мешает жизни и комфорту. Необходимо выработать механизм, как такой разукомплектованный автомобиль погрузить и перевезти в какое-то место, вроде штрафстоянки и хранить его там, а потом, если не объявится хозяин, уже принять решение, как бесхозную списывать, в металлолом или в утиль».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, автолюбитель и известный в городе байкер, подтверждает, что проблема брошенных авто для псковских дворов - актуальна. При этом, по первому округу, который он представляет в городской Думе, такого рода обращений пока не поступало. По его словам, эта проблема обсуждалась и на заседаниях муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. Юрий Бурлин предложил свой метод борьбы с автохламом во дворах.

«Я считаю, что если человек владеет собственностью, то он за ней должен присматривать. Если она начинает превращаться в источник опасности либо для жителей, либо для животных, то надо коммуницировать с владельцами и, если есть возможность, то чтобы либо приводили в порядок, либо тогда уже это делала администрация с последующим выставлением счета. Так или иначе чистота должна поддерживаться».

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков выступает против парковочных мест во дворах жилых домов. По его мнению, они наносят вред экологии и представляют ряд неудобств для жителей этих дворов. Николай Мельков считает, что действенной мерой в борьбе за чистоту дворов и парковочных мест стал бы ввод платной парковки.

«Если мы обратимся к нормативам, то четко увидим, что парковочные места должны быть в пределах 800 - 1000 метров от жилого дома. Это имеются в виду как раз гаражи, либо специальные парковки. Но, к сожалению, у нас что-то пошло не так, и те парковки, которые делаются во дворах, это, преимущественно, только гостевые парковки. Они не предназначены для постоянного пребывания автомобиля, особенно в ночное время. У нас они стали постоянными, и многие этим пользуются. Я вообще считаю, что надо как-то уменьшать такие парковочные места и создавать именно специальные, может быть, они должны быть платными. Может, не каждый готов платить, но ты точно будешь знать, что у тебя есть место, за ним убирают, за ним следят. Есть даже истории, которые можно найти в СМИ, где люди покупают по две машины специально, чтобы когда выезжают на работу, другой машиной блокировать место, чтобы потом приехать, отъехать и встать на свое место. Есть такие истории, и это все - парадокс нашей системы». 

Ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции «ПЛН FM» Денис Бахтин сообщил, что в социальных сетях даже существуют группы, где публикуют фото таких брошенных машин, счет их идет на десятки. Сам ведущий также лицезрел такие авто, поросшие мхом, которые несколько лет стоят без движения. Он рассказал о причинах, почему такие авто длительное время могут стоять во дворах без реакции властей. Одна из них - отсутствие обращений с жалобами на автохлам под окнами дома.

«Может быть, нужен какой-то более четкий критерий брошенных автомобилей. Допустим, если на нем нет номера регистрационного, если на нем спущены колеса, если двери открыты и обеспечен свободный доступ всех желающих внутрь, отсутствие стекол. Я думаю, что все это у нас есть уже в том или ином виде, просто несколько пробуксовывает по понятным причинам. Мы - регион не такой богатый, не можем обеспечить работу тех структур, которые могли бы этим заниматься на постоянной основе, и только этим. Потому что наше контрольное управление всем занимается: и парковкой в зеленой зоне, во дворах, и вывесками, и еще много чем, а заниматься только одним люди не могут. Я думаю, что все упирается только в скромные финансовые возможности муниципалитета. Нужно соблюсти определенные требования, довести до собственника информацию о том, что нужно убрать транспортное средство. Потом автомобиль нужно утащить, хранить какое-то время, пока он не будет востребован, либо добиваться, чтобы собственник отказался от него. Это не так просто: взял машину, погрузил, кинул и отвез на свалку. Нет, там масса бумажной работы, и всей ею надо кому-то заниматься».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов считает наличие автохлама во дворах жилых домов серьезной проблемой, особенно для безопасности жильцов, но, как он сообщил, к сожалению, власти города ее решением не занимаются.

«Этот автохлам может быть использован с точки зрения закладки каких-то устройств туда, поэтому от него надо избавляться, а механизма, к сожалению, у нас нормального не разработано. Какие-то отдельные попытки предпринимаются, но в целом ситуация остается очень плачевная. Хочу заметить, что у нас же еще большая проблема с парковкой коммерческого автотранспорта. Он также ставится на внутридомовых территориях, где стоянка не предусмотрена. Коммерческие пространства должны иметь свои стояночные площадки, специально оборудованные. Эта проблема у нас, к сожалению, пока не решается вообще. Скорее всего, надо идти от технического осмотра, технического освидетельствования. Смотреть, имеет ли транспорт технический осмотр, пригоден ли он для эксплуатации. Если он технический осмотр не прошел и не пригоден к эксплуатации, его надо убирать с этих площадок. Этим мы должны прежде всего озаботиться». 

Глава Островского района Дмитрий Быстров считает, что для более успешного решения ситуации необходимо почаще применять судебную практику, и отмечает, что автохлам — это проблема всех муниципалитетов.

«Проблема такая есть во всех муниципалитетах. Исполнять ответственность должен владелец, но не все ее исполняют, к сожалению. Считаю, надо чаще реализовывать практику судебных решений, тогда и ответственность подтянется». 

В сегодняшней программе наши эксперты высказали разные варианты решения проблемы автохлама во дворах. Все они считают, что полусгнившим машинам, которые годами занимают парковочные места - во дворах места нет. По итогу сегодняшней программы мы выяснили, что если на совесть владельцев таких авто надежды нет, то жильцам домов, во дворе которых стоят такие транспортные средства, следует действовать и обращаться в администрацию города, чтобы автохлам исчез из дворов.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
