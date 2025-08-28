«Дневной дозор»: Как избавить псковские дворы от автохлама?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как избавить псковские дворы от автохлама?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Большинство псковских дворов появились в 70-е-80-е годы прошлого века, и проектировались они без учета такого количества транспортных средств, которое присуще веку двадцать первому. В Советском союзе на один подъезд, в лучшем случае, приходилась одна машина. Сегодня же один, а то и два автомобиля приходятся на одну квартиру. Их количество выросло в разы. Зеленые зоны дворовых территорий теперь занимают всего лишь треть площади двора, а большая часть занята автомобилями, которые нередко, за неимением парковочных мест, паркуются на газонах. Помимо транспортных средств «на ходу», нередко можно встретить в наших дворах и «автомобили», брошенные владельцами. Они стоят на месте годами, постепенно рассыпаются и занимают дефицитные парковочные места. С одной стороны, логично было бы удалять такой автохлам из дворов, но с другой, такие автомобили — это чья-то собственность, и без ведома хозяина «выбросить» их нельзя. Так как избавить псковские дворы от автохлама? И где должны обитать такие автомобили — во дворах или на платных автостоянках?
Подобная проблема существует и в Великих Луках. На минувшей неделе на Псковской Ленте Новостей вышла публикация о том, как разукомплектованный автомобиль был вывезен из одного из дворов южной столицы региона. Администрация города получила обращение от жителей о длительном нахождении полусгнившего автомобиля во дворе одного из домов. Горожане сообщили, что транспортное средство имело повреждённые стёкла и находилось в неподобающем состоянии, что вызывало обеспокоенность среди жильцов.
А как в Пскове борются с автохламом? Как можно очистить дворы от таких автомобилей? Применяются ли штрафные санкции к автовладельцам, которые «хранят» свой автохлам на территории дворов? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Вице-спикер областного Собрания депутатов, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин считает, что частная собственность должна быть неприкосновенной, но только до тех пор, пока она не мешает окружающим. Юрий Сорокин предложил вариант, с помощью которого можно было бы оперативно влиять на владельцев таких авто, и рассказал, как, на его взгляд, нужно с такими автомобилями поступать.
Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин, автолюбитель и известный в городе байкер, подтверждает, что проблема брошенных авто для псковских дворов - актуальна. При этом, по первому округу, который он представляет в городской Думе, такого рода обращений пока не поступало. По его словам, эта проблема обсуждалась и на заседаниях муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. Юрий Бурлин предложил свой метод борьбы с автохламом во дворах.
Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков выступает против парковочных мест во дворах жилых домов. По его мнению, они наносят вред экологии и представляют ряд неудобств для жителей этих дворов. Николай Мельков считает, что действенной мерой в борьбе за чистоту дворов и парковочных мест стал бы ввод платной парковки.
Ведущий программы «На пятой передаче» на радиостанции «ПЛН FM» Денис Бахтин сообщил, что в социальных сетях даже существуют группы, где публикуют фото таких брошенных машин, счет их идет на десятки. Сам ведущий также лицезрел такие авто, поросшие мхом, которые несколько лет стоят без движения. Он рассказал о причинах, почему такие авто длительное время могут стоять во дворах без реакции властей. Одна из них - отсутствие обращений с жалобами на автохлам под окнами дома.
Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов считает наличие автохлама во дворах жилых домов серьезной проблемой, особенно для безопасности жильцов, но, как он сообщил, к сожалению, власти города ее решением не занимаются.
Глава Островского района Дмитрий Быстров считает, что для более успешного решения ситуации необходимо почаще применять судебную практику, и отмечает, что автохлам — это проблема всех муниципалитетов.
В сегодняшней программе наши эксперты высказали разные варианты решения проблемы автохлама во дворах. Все они считают, что полусгнившим машинам, которые годами занимают парковочные места - во дворах места нет. По итогу сегодняшней программы мы выяснили, что если на совесть владельцев таких авто надежды нет, то жильцам домов, во дворе которых стоят такие транспортные средства, следует действовать и обращаться в администрацию города, чтобы автохлам исчез из дворов.
Александра Братчикова