Общество

ПЛН-ТВ: Псков без Ивана Цецерского

23 мая депутаты Псковской гордумы приняли отставку главы Пскова Ивана Цецерского. Он занимал пост более 10 лет. Мы решили узнать у псковичей, к чему, по их мнению, приведет отставка главы города？