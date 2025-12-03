Общество

Погибших на Псковской земле бойцов из Казахстана спустя 80 лет вернули на родину

В Музее Победы в Москве прошла траурная церемония передачи останков советских бойцов, павших в ходе Великой Отечественной войны и обнаруженных поисковыми отрядами в этом году на территории Псковской области. Теперь погибших воинов захоронят на родине — в Казахстане. В мемориальной церемонии приняли участие представители поисковых отрядов России, потомки воинов и делегация Республики Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей Победы

«Сегодня печальный и торжественный день, эти люди защищали нашу общую родину и отдали свои жизни за нее. И сейчас они возвращаются к себе домой из этого зала. Я очень благодарен нашим поисковикам, которые продолжают свою работу, их дело святое, но гораздо более свята – память о наших дедах и прадедах. Вечная память нашим общим героям», — сказал, обращаясь к участникам церемонии, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Личности советских воинов удалось установить. Это Мусахан Калмурзаев и Байбул Рахметов, погибшие в 1943 году в боях во время Невельской наступательной операции в Псковской области. Байбул Рахметов, 1917 года рождения, был в годы войны наводчиком противотанковых орудий, награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной звезды. Мусахан Калмурзаев, 1921 года рождения, воевал автоматчиком в лыжном батальоне и был награжден медалью «За отвагу». Установить имена красноармейцев удалось благодаря наградам.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев назвал символичным, что церемония по отправке бойцов на родину проходит в Музее Победы.

«Общеизвестно, что исторические судьбы народов Казахстана и России тесно связаны огромным числом значимых событий. Но общая борьба в победе над фашизмом занимает особое место. Великий подвиг советского солдата, освободившего не только родную землю, но и подарившего мирную жизнь огромной части человечества – никогда не канет в лету. Отрадно, что в год 80-летия победы наши страны проводят огромное число важных и нужных мероприятий, которые направлены на сохранение памяти о наших предках», — сказал Даурен Абаев.

Красноармейцы были переданы представителям Аппарата военного атташе министерства обороны Республики Казахстан в РФ и с воинскими почестями будут захоронены на родине. Акция пройдет при поддержке министерства обороны Республики Казахстан с участием родственников красноармейцев и представителей ОО «Атамнын Аманаты» («Зов предков»).

Истории бойцов были также внесены во всенародный исторический проект «Лица Победы». Все желающие смогут ознакомиться с ними в мультимедийном зале музея или на сайте портала.