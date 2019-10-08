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Общество

Оргкомитет Встречи воздухоплавателей в Великих Луках приглашает к участию в фотовыставке

09.10.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

В следующем году Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отпразднует свое 25-летие. В честь этого знаменательного события оргкомитет мероприятия решил устроить выставку фотографий великолучан и гостей города, которые посещали события Встречи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВВвВЛ-2019.


К участию в фотовыставке принимаются снимки, сделанные в период с 1-й по 24-ю Встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Работы с указанием ФИО автора, городом его проживания, контактным телефоном и датой съемки следует отправлять по электронной почте на адрес: trofimova@vlk.sz.gkovd.ru Фотографии принимаются до 1 января 2020 года.

Добавим, что авторы передают права на использование фотографий оргкомитету Встречи для публикации и экспонирования на выставке. 

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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