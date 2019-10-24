Общество

Псковский Пенсионный фонд предупреждает о наличии в интернете так называемых сайтов-подделок ПФР

Отделение ПФР по Псковской области предупреждает о наличии в интернете так называемых сайтов-подделок. Официальный сайт Пенсионного фонда России имеет адрес: http://www.pfrf.ru, там же находится страница отделения ПФР по Псковской области.

Сайты-подделки, зеркально отображающие интерфейс, основную информацию, размещенную на официальном сайте Пенсионного фонда России, обязательно содержат нечто, ради чего они и созданы - предложения получить юридические услуги или некие выплаты. Но обещанные «бесплатные юридические услуги» будут иметь свою цену, иногда немалую, а за обещанные выплаты необходимы будут предоплаты со стороны граждан.

На этих сайтах часто размещены сервисы, уводящие пользователя на другие ресурсы, запрашивающие в конечном счете персональную информацию, что может обернуться для человека, предоставляющего персональную информацию неизвестным лицам, серьезными проблемами, так как в данном случае высока вероятность мошеннических действий.

Структурная организация сайтов-подделок, наличие большого количества рекламных баннеров способствуют дезориентации пользователя. Делается это умышленно, чтобы в определенный момент на помощь пользователю открылся, например, онлайн-чат с «пенсионным юристом», предлагающим разобраться по всем вопросам. Для решения проблемы предлагается оставить контактный номер телефона, на который поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», например, для оформления полагающихся якобы выплат.

В связи с вышесказанным, отделение ПФР по Псковской области информирует жителей региона о том, что ни один из подобных сайтов не имеет никакого отношения к Пенсионному фонду России и рекомендует гражданам обращаться только к официальным источникам и ресурсам, чтобы не оказаться в числе пострадавших от недостоверной информации и мошеннических действий.

Всю официальную информацию Пенсионного фонда России можно получить на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru , а также в Центре консультирования ПФР через сервис онлайн-консультант или по по номеру 8-800-600-44 44 (звонок бесплатный из всех регионов России).