Общество

Подготовлен проект памятного знака воздухоплаванию в Великих Луках

Подготовлена проектная документация для создания памятного знака воздухоплаванию в Великих Луках. Об этом сообщила глава администрации города Любовь Романова на сайте губернатора области.

«Здравствуйте, у меня такой вопрос: скоро будет два года, когда был поднят вопрос, чтобы в Великих Луках поставить памятник в виде воздушного шара в честь воздухоплавания в Великих Луках. Город - столица воздухоплавания, когда появится памятник воздухоплаванию Великих Лук?» - задал вопрос местный житель Сергей Королев.

В ответ Любовь Романова написала, что проектная документация готова, и после согласования с комитетом по охране культурного наследия Псковской области памятный знак будет изготовлен «с последующим монтажом на площадке строительства». Также, по ее словам, будут проведены мероприятия по благоустройству территории.