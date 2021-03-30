Общество

Памятный знак воздухоплаванию откроют в Великих Луках

Памятный знак воздухоплаванию торжественно откроют на 25-й Международной встрече аэронавтов в Великих Луках. Об этом сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Фото: Великолукская телерадиокомпания

Главный элемент памятного знака - устремленный в небо купол аэростата в цветах российского триколора и информационный стенд, на нем размещено описание истории зарождения воздухоплавания в Российской империи, к которому приложил усилия уроженец Новосокольнического района Нил Кирпичев.

Кроме того, предусмотрены памятные таблички с именами ежегодных победителей соревнований.