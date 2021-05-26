Общество

В Псковской области территории для спортивного ориентирования заросли борщевиком

Ряд территорий Псковской области, где ранее проводили тренировки участники клуба спортивного ориентирования «О-Псков», сейчас можно использовать только зимой и весной. В другое время года это невозможно из-за растущего борщевика, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) руководитель клуба Василий Абросимов.

«Борщевик — это, конечно, бич России. К сожалению, обходить его особо не получается. Есть тренировочные территории, которые мы используем только зимой или весной. В остальное время нам просто страшно за участников», - рассказал Василий Абросимов.

По его словам, количество территорий, на которых распространяется это растение, постоянно увеличивается. «Бывает, что мы приходим на территорию, где раньше бегали, а сейчас там уже начал расти борщевик», - заметил он.

Руководитель клуба спортивного ориентирования отметил, что в Псковской области пытаются вести борьбу с борщевиком. «Однако, далеко от Пскова это борьба сходит на нет. Да что уж там, даже поле под Псковом забито борщевиком. Его, вроде бы, выводили, но сейчас там уже растут новые растения», - добавил Василий Абросимов.

Он также подчеркнул, что борщевик является большой проблемой для развития в регионе и в стране спортивного ориентирования и многих других видов деятельности.