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Общество

Стартовало голосование за участников конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове

29.12.2021 12:44|ПсковКомментариев: 0

Народное голосование проводится в рамках конкурса новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове, который проводят МП города «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова.

Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Каждая из них была опубликована на сайте Псковской Ленты Новостей. По завершении подачи заявок конкурсная комиссия сформировала шорт-листы для голосования, в которые вошли по 7 участников в каждой номинации.

Так, в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» на суд псковичей представили варианты украшения:

В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях»:

В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах»:

В номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта»:

В номинации «Народная инициатива» представлены:

Проголосовать за понравившихся номинантов псковичи могут в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте» до 11 января включительно.

В каждой номинации будет два победителя - одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен по итогам голосования.

Награждение победителей состоится 14 января в администрации города Пскова.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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